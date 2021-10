Serie A, il programma del weekend su Dazn

La settima giornata di campionato, dopo una settimana di appuntamenti europei, si apre venerdì 1 ottobre con un unico appuntamento, Cagliari-Venezia alle 20:45. Si prosegue sabato 2 dove le prime a scendere in campo sono Salernitana-Genoa alle 15:00, seguite dal derby di Torino alle ore 18:00 con Torino e Juventus e alle 20:45 da Sassuolo-Inter. Una domenica 3 piena di impegni, alle 12:30 le prime a scendere in campo sono Bologna e Lazio, nel pomeriggio, alle 15:00, in contemporanea Sampdoria-Udinese e Hellas Verona-Spezia. Alle 18:00, sempre in contemporanea, Fiorentina-Napoli e Roma-Empoli. A concludere questa giornata alle 20:45 Atalanta-Milan.