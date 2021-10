Serie A, turno infrasettimanale: Il programma su DAZN

Torna il turno infrasettimanale della Serie A, si inizia martedì 26 ottobre alle 18:30 con due partite in simultanea: Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana, seguite alle 20:45 da Milan-Torino. Anche mercoledì 27 molti i match in contemporanea, alle 18:30 Udinese-Hellas Verona, Sampdoria-Atalanta e Juventus-Sassuolo seguite alle 20:45 da Cagliari-Roma, Lazio-Fiorentina ed Empoli-Inter. Turno infrasettimanale che si chiuderà giovedì 28 alle 20:45 con un unico appuntamento: Napoli-Bologna. Puoi vedere tutta la Serie A in diretta su DAZN, tutte le info qui.