The Crowded Room, la nuova serie Apple con Amanda Seyfried e Tom Holland

ROMA - Apple TV+ ha annunciato oggi che la candidata all'Oscar Amanda Seyfried ("Mank", "The Dropout") reciterà insieme a Tom Holland in "The Crowded Room", la serie antologica prodotta da Apple Studios e New Regency, ideata e scritta dal premio Oscar Akiva Goldsman ("A Beautiful Mind") che sarà anche produttore esecutivo. "The Crowded Room" è un'avvincente serie antologica che porterà alla luce le storie incredibili di coloro che hanno lottato e hanno imparato a convivere con successo con la malattia mentale.