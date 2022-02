La Fantastica Signora Maisel torna su Amazon Prime!

Avevamo lasciato Midge e Susie in aeroporto, lasciate letteralmente a terra da Shy Baldwin, che aveva scaricato la stand up comedian per aver “parlato troppo” durante il suo numero di apertura al concerto del famoso cantante. Tradita e senza un soldo, Midge deve ripartire da zero, mentre il suo universo, formato da Susie, i suoi genitori, i figli, l’ex marito e la sua ambizione deve ancora una volta essere ripensato e ridisegnato, per assumere la forma che la possa rendere felice e affermata.

Dopo l'annuncio da parte di Amazon che la serie è stata rinnovata per una quinta e ultima stagione, sappiamo che questo nuovo ciclo di episodi ci porterà tante sorprese, soprattutto perché le new entry del cast annoverano due affezionati del team Palladino: Kelly Bishop e Milo Ventimiglia, già trai protagonisti di Una Mamma per Amica, la serie di Palladino di maggior successo, sono entrati come regular nella quarta stagione di Mrs. Maisel e siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

Al momento sono disponibili in piattaforma soltanto i primi due episodi della nuova stagione, ma ogni venerdì, per sette settimane, arriverà un nuovo episodio dello show!

