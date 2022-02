How I Met Your Father arriva su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer della serie originale How I Met Your Father che debutterà sulla piattaforma streaming l’11 maggio con tutti gli episodi. How I Met Your Father è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger. Gli executive producer dei 10 episodi della serie includono Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman e Adam Londy. Hilary Duff è produttrice. How I Met Your Father è una produzione 20th Television.