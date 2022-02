Gli 80 anni di Dino Zoff: due speciali in onda su Sky Sport

Lunedì 28 febbraio su Sky Sport Uno e in streaming su NOW due speciali per festeggiare l’80° compleanno di Dino Zoff. Alle 21, #Zoff80: UN UOMO DI SPORT, una conversazione con Giorgio Porrà: a 40 anni dal trionfo nel Mondiale spagnolo, Dino Zoff ripercorre vittorie e aneddoti di una carriera leggendaria. A seguire, alle 21.45, in #Zoff80: SENZA GUANTI, TUTTI PER UNO, i portieri della Nazionale che lo hanno succeduto (Pagliuca, Peruzzi, Toldo e Zenga) si sono incontrati per celebrare il Campione del Mondo '82 e dibattere sul ruolo del portiere. Nello speciale, anche i contributi di altri grandi numero uno del presente e del passato come Bordon, Buffon, Donnarumma, Marchegiani e lo stesso Zoff.