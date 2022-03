Rakuten Tv, arriva un altro canale!

ROMA - Il nuovo canale brandizzato FAST (Free Ad Supported Television) di The Guardian arriva giovedì 10 marzo su una delle principali piattaforme VOD europee, Rakuten TV, dando così al pubblico del Regno Unito e di tutta Europa l'opportunità di godere di una vasta serie di documentari e contenuti video giornalistici del Guardian, come parte di una nuova partnership.

L'accordo segna la prima volta in cui gli acclamati documentari e video di The Guardian compaiono su un canale lineare con programmazione dedicata come parte del network digitale globale di The Guardian.



Da un cortometraggio vincitore di un premio Oscar ad un documentario nominato ai BAFTA, fino a serie originali dal forte impatto, The Guardian porterà i suoi contenuti video giornalistici famosi in tutto il mondo anche su Rakuten TV.



Il canale FAST di The Guardian sarà disponibile nei 43 paesi in cui Rakuten TV è disponibile, raggiungendo più di 110 milioni di famiglie attraverso il suo pulsante brandizzato sul telecomando e tramite l'app preinstallata in una vasta selezione di dispositivi Smart TV Samsung, LG e Vestel, tra gli altri, così come nel servizio FAST proprietario di Samsung TV Plus in determinati paesi".



Robert Hahn, business affairs & platform partnerships director di Guardian News & Media, dice: “A The Guardian, abbiamo sempre cercato di rendere il nostro giornalismo fruibile per le persone di tutto il mondo. Attraverso questo nuovo accordo con Rakuten TV, speriamo di ampliare ulteriormente la distribuzione dei contenuti del Guardian e far sì che una selezione le nostre grandi serie video e i nostri documentari siano scoperti da ancora più persone.”



Cedric Dufour, CEO di Rakuten TV, dice: “L'aggiunta di The Guardian alla nostra offerta di canali lineari dimostra ulteriormente il nostro impegno nell'espandere l'offerta gratuita della piattaforma con contenuti e brand di alto livello, offrendo nuove opportunità per i nostri utenti e per gli inserzionisti per presentarsi al pubblico di The Guardian.”.



Christian Bennett, executive editor per il visual journalism di Guardian News & Media, aggiunge: “Siamo orgogliosi della nostra reputazione per quanto riguarda il nostro giornalismo video pluripremiato e la nostra narrazione potente, e siamo entusiasti di condividere una selezione delle migliori serie e film di Guardian con il pubblico di Rakuten TV sia Regno Unito che in Europa.”



La reputazione di The Guardian per il video-giornalismo è cresciuta notevolmente in tutto il mondo negli ultimi anni, ricevendo premi e riconoscimenti dalla critica in tutto il mondo, includendo anche un Premio Oscar.



L'aggiunta del canale The Guardian al portfolio di Rakuten TV continua a rafforzare l’attuale strategia della piattaforma di ampliare la sua offerta di contenuti premium gratuiti e supportati dalla pubblicità in collaborazione con i principali creatori di contenuti europei. Rakuten TV fa parte del portfolio unificato di Rakuten Advertising, dove gli inserzionisti possono acquistare media su una vasta serie di canali. Utilizzando dati proprietari e una vasta serie di insights sul pubblico, Rakuten Advertising e Rakuten TV offrono ai brand un potenziale di visibilità unico, combinando le capacità di targeting e di monitoraggio dei formati digitali con i vantaggi della TV.



Il canale FAST brandizzato The Guardian è disponibile da oggi su Rakuten TV nel Regno Unito e in Europa.