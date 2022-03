"They Call Me Magic", il documentario su Earvin "Magic" Johnson in arrivo su Apple TV+

"They Call Me Magic", l'attesissimo documentario in quattro parti che offre uno sguardo olistico e illuminante sulla vita e la carriera di Earvin "Magic" Johnson, una delle figure più iconiche del mondo, sarà presentato in anteprima il 22 aprile su Apple TV+. La docuserie offre un punto di vista nuovo sull'incredibile storia di Johnson, sull'esempio che la sua vita, sia dentro che fuori dal campo, ha mostrato agli occhi di tutto il mondo e che ancora oggi continua ad avere un impatto sulla nostra cultura.