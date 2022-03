Luca Zingaretti: "Mourinho non ha risolto i problemi della Roma. Derby? Ecco come vivo la vigilia"

ROMA - Quasi un film nel film, lo spettatore avrà modo di vedere le immagini del carcere attraverso i video di sorveglianza che il protagonista ha fatto installare nel suo "regno" per spiare i detenuti, ascoltare tutto quello che dicono grazie alle cimici piazzate ovunque. Luca Zingaretti, questa volta è spietato, cinico, e senza pudore, anche se nasconde le sue fragilità molto bene: su Sky ne "Il re" veste i panni di Bruno Testori, un personaggio che a un "certo punto decide di farsi dio" con un'idea tutta sua della giustizia. Dal 18 marzo su Sky Atlantic e in streaming su Now, un prison drama ambientato in un carcere di massima sicurezza. Una produzione Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco. Otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi con la sceneggiatura di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino. Luca Zingaretti è il controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura - il San Michele - in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio.