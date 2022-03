The Square. Spazio alla cultura, questo giovedì l'episodio 9 con tanti ospiti

Da giovedì 25 novembre 2021, ogni due settimane alle ore 20.40, va in onda su Sky Arte The Square. Spazio alla cultura , la serie realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballarioche racconta la cultura contemporanea in tutte le sue forme, attraverso servizi, ospiti, approfondimenti in animazione e appuntamenti da non perdere. Dopo il successo della prima stagione, in cui artisti, musicisti, registi, attori, danzatori e lavoratori nel campo della cultura, dello spettacolo e dell’arte hanno trovato un palcoscenico per i loro progetti, quest’anno lo spazio di The Square amplia i suoi orizzonti e diventa anche un magazine, che racconta le proposte del mondo dell’arte e dei suoi protagonisti a 360°. Oltre ad accogliere e intervistare gli ospiti nel suo studio-cantiere Nicolas introduce servizi speciali dalle mostre e dai musei di tutta Italia.

La nona puntata di The Squarein onda il 24 marzo parla di capovolgimento e lo fa a partire da una mostra, Crazy, la follia nell'arte contemporanea, allestita al Chiostro del Bramante a Roma. Il curatore Danilo Eccher ci racconta di questo progetto in cui la follia fa da padrona, cosi? come i colori, le forme, la materia di cui sono fatte le opere d’arte li? ospitate. In studio assistiamo alla performance di un estratto dal monologo Vedi alla voce Alma, interpretato dall’attore e drammaturgo Lorenzo Piccolo del collettivo Nina’s Drag Queens. Nella successiva intervista con Nicolas, Lorenzo ci racconta del Teatro Drag di cui il collettivo costituisce l'unico esempio in Italia.

Come di consueto, arriva il momento della rubrica in animazione dedicata al racconto di un anno importante per la storia e la cultura: Crazy Times. Gli anni piu? pazzi della storia dell’artee? dedicata al 1952, un anno segnato da diversi capovolgimenti, che siano creativi, di governo o scientifici. A seguire, ci spostiamo al MAXXI di Roma dove e? allestita la mostra dal titolo Supernovadell’artista cinese Cao Fei. I curatori Hou Hanru e Monia Trombetta ci raccontano degli spazi espositivi e delle riflessioni che sottintendono tutto il lavoro dell’artista visuale, che da sempre si concentra sull’immagine video: si parla di trasformazioni, di velocita? del cambiamento, del rapporto tra passato e futuro, tra tradizione e tecnologia, tra reale e virtuale.

Per finire, il secondo ospite in puntata e? Giulio Bozzo, fondatore e Ceo della prima galleria italiana di crypto arte, Reasoned Art. Un'interessante intervista a suon di “vero” e “falso” serve per smontare i luoghi comuni e gli stereotipi sugli NFT. Per concludere, il consueto appuntamento con i consigli sulle mostre piu? interessanti nel mondo dell’arte delle prossime settimane.