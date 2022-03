Arriva su Sky la serie Ordinary Joe

Se almeno una volta vi siete chiesti dove sareste oggi se aveste intrapreso tutt’altra strada, è in arrivo la storia che fa per voi: benvenuti nelle tre vite di Joe Kimbreau, il protagonista di Ordinary Joe, innovativa serie NBCU in arrivo il 13 aprile su Sky Serie e in streaming su NOW. Garrett Lerner e Russel Friend (House, M.D.), creatori e produttori esecutivi della serie, immaginano tre percorsi di vita diversi e paradossali per un unico personaggio, che al momento della laurea si ritrova a dover scegliere che carriera intraprendere, cambiando per sempre il suo destino e quello delle persone che lo circondano. Il protagonista, Joe Kimbreau, è interpretato da un volto noto della serialità statunitense: James Wolk (The Crazy Ones, Mad Men, Tell Me a Story, Watchmen).