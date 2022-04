Il pianeta preistorico, l'epica serie-evento sulla storia naturale

Narrata da Sir David Attenborough e caratterizzata dalla colonna sonora originale del più volte premio Oscar Hans Zimmer, la serie è un'affascinante esplorazione dell'antico pianeta Terra e sarà presentata in anteprima, come evento per l'intera settimana, dal 23 al 27 maggio