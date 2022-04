Rakuten Tv, ecco le novità in arrivo ad aprile

ROMA – Anche ad aprile ecco una grande serie di nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma Rakuten TV , tra attesi nuovi film, campioni d’incassi, film candidati agli Oscar e serie tv! Nella sezione CINEMA della piattaforma, ecco arrivare Il capo perfetto con Javier Bardem, Belfast diretto da Kenneth Branagh, il film con Monica Bellucci La befana vien di notte II – Le origini , il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo America Latina , l’ultima pellicola di Dario Argento Occhiali Neri , ma anche Agente 117 Allarme rosso in Africa Nera , terzo capitolo della trilogia con J. Dujardin. Inoltre, il successo cinematografico Spider-Man No Way Home , sempre in 4K UHD, sarà disponibile anche per il noleggio.

Ma non solo: in occasione dell’uscita cinematografica del secondo capitolo della serie, Sonic - Il film sarà disponibile ad un prezzo speciale dal 4 al 22 aprile. Anche nella sezione AVOD molte novità in arrivo nel mese di Aprile, con titoli per la famiglia come Mandie e il tesoro dei Cherokee, Phoebe in Wonderland, Piccole Pesti Operazione Hotel, ma anche film storici come Emperor con Matthew Fox and Tommy Lee Jones e il film biografico Queen of the Desert, con Nicole Kidman.

Nella sezione SVOD, invece, in arrivo la nuova attesissima serie Gaslit, con un cast d’eccezione, e tutti gli ultimi episodi di Shining Vale con Courtney Cox e della nuova serie dal mondo di Power, Power Book IV: Force. Per una serata all’insegna del binge-watching. Per tutti gli appassionati di cinema, inoltre, ecco una selezione speciale dedicata ai premi più attesi dell’anno, con tanti titoli vincitori e candidati quest’anno nella selezione Oscars® Tra i vari titoli, anche La fiera delle illusioni, King Richard - Una famiglia vincente, House of Gucci, Dune, Encanto e molti altri.