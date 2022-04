The Summer I Turned Pretty, la nuova serie multigenerazionale

The Summer I Turned Pretty vede protagonisti Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Jenny Han è l’autrice delle serie di libri To All the Boys I’ve Loved Before e The Summer I Turned Pretty che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per la televisione ha co-creato due nuove serie basate su questi libri – la serie Prime Video in arrivo The Summer I Turned Pretty, di cui è executive producer e co-showrunner – e la serie Netflix da poco annunciata XO Kitty, uno spin-off dell’universo di To All the Boys, di cui sarà executive producer e co-showrunner. È stata inoltre executive producer dei 3 film Netflix della trilogia To All the Boys. Ex bibliotecaria, Jenny si è laureata in scrittura creativa alla New School. Vive a Brooklyn, New York.