Night Sky: le prime foto della serie Prime Video

Da allora i due fanno di tutto per custodire questo segreto, ma quando un enigmatico ragazzo entra a far parte della loro vita, la loro tranquilla esistenza sarà destabilizzata… e la misteriosa stanza che pensavano di conoscere tanto bene diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare. La serie è co-prodotta da Amazon Studios e Legendary Television (Carnival Row, Paper Girls), scritta dal co-executive producer Holden Miller, con Daniel C. Connolly come showrunner e executive producer insieme con Jimmy Miller e Sam Hansen di Mosaic e il vincitore dell’Emmy e del BAFTA Philip Martin.