"IBand", su Mediaset Infinity parte la sfida dei gruppi musicali emergenti

Largo a chi non ha mai avuto l'occasione per dimostrare il proprio talento. Arriva la sfida delle band emergenti su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming italiana già ricca di contenuti via Internet, sia in diretta che in modalità on demand. Da un‘idea di Bruno Frustaci e Vincenzo Sorrentino dal 20 aprile sarà in onda il format “IBand”, condotto da Claudio Guerrini e Crisula Stafida, con tre super giudici: Jimmy Sax, uno dei sassofonisti più apprezzati del panorama musicale internazionale, gli amatissimi cantanti Fiordaliso e Marco Carta.