Liverpool-Villarreal: la semifinale di Champions è su Prime Video

Si entra nelle fasi finali della UEFA Champions League che torna su Prime Video con la sfida tra Liverpool e Villarreal , con i ragazzi di Klopp che mirano a qualificarsi per la decima finale e quelli di Emery che scendono in campo agguerritissimi per tentare di aggiudicarsi la loro prima finale in questa competizione. Appuntamento mercoledì 27 aprile in diretta su Prime Video dalle ore 20:00, calcio d’inizio alle 21. In diretta dal più iconico stadio del calcio europeo, Anfield , ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Diego Milito e Luca Toni .

La telecronaca di Liverpool-Villarreal è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Julio Cesar. Gli highlights di tutte le partite della UEFA Champions League, compresa la semifinale del martedì sera, saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 27. Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la nuova funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Inoltre, sarà possibile rivedere i momenti migliori delle gare anche tramite Alexa, grazie alla nuova skill “Prime Video UEFA Champions League Highlights” dedicata alla competizione. Su tutti i dispositivi con integrazione Alexa dotati di schermo e su Fire TV Stick, è infatti possibile rivedere gli highlights delle partite semplicemente dicendo “Alexa, apri gli highlights di UEFA Champions League”. Le migliori azioni dei match in esclusiva Prime Video saranno disponibili post partita e riproducibili sempre. Per tutti gli altri match, gli highlights saranno riproducibili fino alle 23:59 del giovedì. Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.