Il serpente dell'Essex, il trailer della nuova serie Apple

"Il serpente dell'Essex" farà il suo debutto su Apple TV+ il 13 maggio con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, fino al 10 giugno. Ambientata nell'Inghilterra vittoriana, la serie vanta un cast stellare guidato da Claire Danes, vincitrice dell'Emmy e del premio SAG, dal candidato all'Emmy Tom Hiddleston e con Frank Dillane, Clémence Poésy e Hayley Squires. "Il serpente dell'Essex" segue la vedova londinese Cora Seaborne (Claire Danes) che si trasferisce nell'Essex per indagare su un mitico serpente. Qui conosce il vicario del villaggio (Tom Hiddleston), con cui stringe un legame improbabile, ma proprio quando la tragedia colpisce, la gente del posto inizia ad accusarla di attrarre la strana creatura. “Il serpente dell'Essex” è diretta da Clio Barnard, candidata al BAFTA, come Anna Symon che ha scritto la serie; entrambe sono anche produttrici esecutive insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman e Patrick Walters. La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films.

