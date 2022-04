Sneakerentola, il nuovo film originale Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer di Sneakerentola, il nuovo film originale in arrivo il 13 maggio sulla piattaforma streaming. Prodotto dallo Studio che ha realizzato titoli di successo come Descendants, High School Musical e ZOMBIES, questo musical pop/hip-hop, ambientato nella vivace sottocultura sneaker di New York, reinterpreta la favola di Cenerentola in chiave moderna.