Make or Break, la nuova serie di documentari sui migliori surfisti

Apple TV+ ha annunciato Make or Break , la nuova serie di documentari in sette parti che porta lo spettatore dietro le quinte delle competizioni più prestigiose, insieme ai migliori surfisti del mondo in competizione per il titolo al World Surf League (WSL) Championship Tour (CT). La docu-serie farà il suo debutto il 29 aprile su Apple TV+ ed ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione girata già nel corso dell'attuale stagione agonistica. La prima stagione di "Make or Break" accende i riflettori sui surfisti di fama internazionale, offrendo interviste inedite con:

Kelly Slater, 11 volte campionessa del mondo e 56 volte vincitrice di gare in carriera;

La sette volte campionessa del mondo Stephanie Gilmore;

Il tre volte campione del mondo Gabriel Medina;

Il due volte campione del mondo Tyler Wright;

Il campione del mondo 2019 e medaglia d'oro olimpica Italo Ferreira;

L'olimpionica 2021 Tatiana Weston-Webb