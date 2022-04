The Square. Spazio alla cultura: arriva l'episodio 11

Come apprendiamo da Lifestar.it l'undicesima puntata di The Square, in onda il 28 aprile su Sky Arte, ci racconta storie all’insegna del paradosso. La puntata inizia infatti con il racconto di un corteo funebre che in realtà così funebre non è: si tratta del progetto di arte partecipata dell’artista Jordi Colomer dal titolo Modena Parade, tenutosi a Modena lo scorso 27 marzo. La performance, che ha visto coinvolti adulti e bambini, è partita dal Cimitero Nuovo di San Cataldo ed è arrivata gioiosamente verso la Palazzina dei Giardini, dimostrando la volontà di recuperare catarticamente lo spazio sociale, di cui la cittadinanza è stata privata dalla pandemia. A parlare della parata sono Jordi Colomer e Daniele De Luigi, curatore della mostra dell’artista dal titolo Strade, allestita proprio alla Palazzina dei Giardini.