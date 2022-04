“Scuola di Danza - I Ragazzi dell’Opera” torna con altri tre episodi in esclusiva su RaiPlay da giovedì 28 aprile . La docuserie dedicata ai giovani allievi della scuola di danza del Teatro dell’Opera , una delle più prestigiose del nostro paese, segue le vicende di un gruppo di studenti del corso, tutti fra i 15 e i 20 anni con il sogno comune di diventare étoile . Nella serie i ballerini sono alle prese con la preparazione di uno spettacolo che richiede allenamenti quotidiani e prove decisamente impegnative, guidati da professionisti severi ed esigenti.

Nella quarta puntata la direttrice della scuola Laura Comi convoca i maestri dei corsi per comunicare la decisione su chi potrà partecipare all’attesissimo spettacolo di metà anno. Una scelta destinata a scatenare entusiasmo, ma anche qualche malumore, tanto che qualcuno, pressato dalle prove sempre più impegnative, pensa di lasciare il lavoro. Tra i ragazzi, infatti, c’è chi lavora per potersi mantenere, chi vive con la famiglia e chi si è trasferito in collegio con i compagni perché arriva da città lontane da Roma.

Nello scoprire la loro quotidianità vengono fuori amori e paure, emozioni e pensieri personali degli allievi, tutti uniti nel percorso di formazione della propria identità e dalla necessità di trovare il proprio ruolo nel mondo della danza. Il programma è ideato e prodotto da Riccardo Brun, Paolo Rossetti, Francesco Siciliano per Panamafilm (Corpo di ballo; Scrittori #Fuoriclasse; Non ho l’età, Stato Civile), capoprogetto e autrice Annalisa Mutariello, autrice Claudia Carotenuto, direttore della fotografia Mario Pantoni.