Rakuten Tv, ecco tutte le novità in arrivo a maggio

Nella sezione CINEMA della piattaforma, ecco arrivare il grande successo cinematografico The Batman con Robert Pattinson (già disponibile dal 19 aprile), il nuovo film di Paul Thomas Anderson Licorice Pizza, il film con protagonista Peter Dinklage Cyrano, la pellicola per tutta la famiglia Il Lupo e il Leone e Marry Me – Sposami con Jennifer Lopez.

E ancora, ecco arrivare il film di Xavier Giannoli Illusioni Perdute, la commedia francese Ti ripresento i tuoi e il nuovo adrenalinico film del regista Michael Bay, Ambulance.

Anche nella sezione AVOD molte novità in arrivo nel mese di maggio, come il film con Alfred Molina I toni dell’amore e molti titoli horror come due capitoli della saga di V/H/S, i due The ABCs of the Death, The Bye Bye Man e The Devil’s Candy.

Solo per il mese di maggio, inoltre, il documentario Disco Ruin, racconto della storia del clubbing in Italia, sarà disponibile per la visione gratuita in esclusiva. Un ampio viaggio all’interno di 40 anni di club-culture ripercorso attraverso una costellazione di storie di chi c’era, raccontate anche con molte interviste esclusive tra impresari, dj e produttori discografici. Il documentario sarà programmato nei canali Film Top e Documentari, oltre ad essere accessibile on demand nella sezione Gratis di Rakuten TV. Da non perdere.

Nella sezione SVOD, invece, prosegue la nuova attesissima serie Gaslit, con un cast d’eccezione composto anche da Julia Roberts e Sean Penn, con un nuovo episodio ogni settimana. Da segnalare anche il concorso DC Super Heroes Mission: acquistando o noleggiando il film The Batman sulla piattaforma, e caricando la ricevuta susuperheroesmission.it, si potrà avere la possibilità di vincere fantastici premi.