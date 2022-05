The Son - Il Figlio torna con la seconda e ultima stagione

La stagione finale di The Son - Il Figlio, western drama con Pierce Brosnan protagonista, debutterà dal 10 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Brosnan interpreta Eli McCullough, proprietario terriero senza scrupoli lanciato nell’industria del petrolio, la cui storia rispecchia l’epopea di un Texas sempre più lanciato verso il capitalismo. Riuscirà Eli a lasciarsi alle spalle il passato, difendere il proprio presente e forgiare il proprio futuro?