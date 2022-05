In arrivo su Disney+ la serie originale francese Oussekine

Disney+ annuncia l'arrivo della serie originale francese Oussekine . Basata su una storia vera, Oussekine debutterà in streaming mercoledì 11 maggio in Italia con tutti e quattro gli episodi. Prodotta da Itinéraire Productions, Oussekine è composta da quattro episodi dalla durata di 52 minuti l’uno ed è creata, scritta e diretta da Antoine Chevrollier (Baron Noir, Le Bureau - Sotto copertura) e co-sceneggiata da Faïza Guène, Julien Lilti e Cédric Ido.

Creata e diretta da Antoine Chevrollier, Oussekine è la prima serie drama che esamina i tragici eventi avvenuti nel 1986 a Parigi, Francia, che hanno portato alla morte di Malik Oussekine (Sayyid El Alami) e le drammatiche conseguenze sulla sua famiglia: sua madre Aïcha (Hiam Abbas), i suoi fratelli Ben Amar (Malek Lamraoui) e Mohamed (Tewfik Jallab), che ha assunto il ruolo di genitore in seguito alla morte del loro padre Miloud (Slimane Dazi), e le sue sorelle Fatna (Naidra Ayadi) e Sarah (Mouna Soualem) che sacrificheranno tutto affinché sia fatta giustizia.

La trama

Kad Merad è Maitre George Kiejman, l'avvocato della famiglia, Olivier Gourmet è il ministro della Pubblica Sicurezza Robert Pandraud e Laurent Stocker della Comédie Française è il socio di Kiejman, Maitre Dartevelle. A completare il cast ci sono Thierry Godard, Gilles Cohen, Mathieu Demy, Matthieu Lucci, Richard Sammut, Louis Berthélémy, Vincent Colombe e Bastien Bouillon.



Antoine Chevrollier ha riunito una squadra straordinaria, dentro e fuori lo schermo, tra cui gli sceneggiatori Faïza Guène, Cédric Ido e Julien Lilti (Ippocrate, Germinal) e i fratelli Sacha ed Evgueni Gualperine (The Undoing, Grazie a Dio, Loveless) per la colonna sonora e il sound design. Infine, Colombe Raby (Mommy, È solo la fine del mondo) e Pascaline Chavanne (8 donne e un mistero, Estate '85) sono state responsabili di ricreare la realtà storica del periodo rispettivamente per la scenografia e i costumi.