P-Valley, in arrivo la seconda stagione su Starzplay

La seconda stagione di P-Valley svela un Pynk completamente nuovo, che lotta per rimanere aperto durante la pandemia, e racconta della battaglia per il trono e di nuovi acquisti che potrebbero destabilizzare gli equilibri nei camerini. Questa stagione mostra più a fondo la vita dei personaggi del Pynk mentre l'oscurità cala su Chucalissa.

Nel cast ritroviamo Nicco Annan (This is Us) nei panni di Uncle Clifford, Elarica Johnson (Harry Potter e il principe mezzosangue) nei panni di Autumn Night, Brandee Evans (The Bobby Brown Story) nei panni di Mercedes, Shannon Thornton (Power) come Miss Mississippi, J. Alphonse Nicholson (Chicago P.D.) nel ruolo di Lil' Murda, Parker Sawyers (Ti amo Presidente) nei panni di Andre, Harriett D. Foy (Elementary) come Pastor Woodbine, Dan J. Johnson (Underemployed - Generazione in saldo) come Corbin, Morocco Omari (Empire) come Big L, Dominic DeVore (The Ride - Storia di un campione) come Duffy, Tyler Lepley (The Haves and the Have Nots) come Diamond, Jordan M. Cox (The Outsider) come Derrick e Skyler Joy (Ma) nel ruolo di Gidget.

Le guest star ricorrenti di questa stagione includono John Clarence Stewart (Lo straordinaro mondo di Zoe, What If) nei panni di Big Teak, il nuovo arrivato Miracle Watts nei panni di Big Bone, Shamika Cotton (The Wire) nei panni di Farrah e Gail Bean (Snowfall) come Roulette e Psalms Salazar (Girl Lost: A Hollywood Thriller) nel ruolo di Whisper. Basato sulla sua commedia Pussy Valley, la creatrice Katori Hall (The Mountaintop, Tina: The Tina Turner Musical) è showrunner e produttrice esecutiva con Dante Di Loreto anche produttore esecutivo. La serie è prodotta da Lionsgate Television per STARZ.