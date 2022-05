Ecco il trailer della seconda stagione di Physical

Apple ha svelato oggi il trailer della seconda stagione di Physical, la dark comedy di successo con protagonista e produttrice esecutiva Rose Byrne . Dalla creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva Annie Weisman , la nuova stagione - composta da 10 episodi e che vedrà debuttare la new entry Murray Bartlett (The White Lotus) - uscirà su Apple TV+ il 3 giugno con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.

Nel cast, guidato da Rose Byrne, ritroveremo Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci e Paul Sparks ai quali si unirà Murray Bartlett nel ruolo di Vinnie Green, un carismatico istruttore di fitness, guru della perdita di peso e pioniere dello spot pubblicitario notturno.

La seconda stagione ritrova la nostra eroina Sheila Rubin (Rose Byrne) che, dopo aver lanciato con successo il suo primo video di fitness, incontra nuovi e ancor più grandi ostacoli sul cammino. È combattuta tra la lealtà verso suo marito (Rory Scovel) e i valori che rappresenta, e una pericolosa attrazione per qualcun altro. E poiché non è più la novità in città, si ritrova a dover affrontare nuovi e agguerriti concorrenti sulla strada per costruire un vero e proprio impero del fitness.

Physical è prodotta da Tomorrow Studios (una partnership di ITV Studios), ideata, scritta e prodotta da Annie Weisman, che è anche showrunner; la serie è diretta da Stephanie Laing, che è anche produttrice esecutiva insieme a Marty Adelstein e Becky Clements per Tomorrow Studios, Alexandra Cunningham, John McNamara, Sera Gamble, Craig Gillespie e Rose Byrne; Alissa Bachner è co-produttrice esecutiva.+