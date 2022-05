Rakuten Tv, al via le riprese del reality show condotto dalla moglie di Sergio Ramos

Per la prima volta, una piattaforma OTT si impegna in un format internazionale in cui 8 concorrenti di 8 nazionalità diverse si sfideranno per diventare il miglior esploratore d'Europa. I concorrenti, il cui profilo di influencer non è ancora stato rivelato, scopriranno che, in realtà, le isole che compongono le Canarie non sono 8... ma 9. La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro e La Gomera nascondono ognuna una leggenda.

Tra realtà e folklore, storia e finzione, si dice che esista una nona isola: San Borondón. Conosciuta come Isola delle Balene, per il modo in cui appare e scompare nelle acque dell'Oceano Atlantico, è stata per secoli il sogno di cartografi e marinai e la meta degli esploratori. Discovering Canary Islands, così si chiamerà questa prima edizione, è sostenuto da Promotur-Turismo de Canarias ed è creato e coprodotto da Atlantia Media e Mediabrands Content Studio/Initiative. Il team creativo vanta una consolidata esperienza nella produzione in Spagna e a livello internazionale di format di intrattenimento innovativi (Supervivientes, Gran Hermano, Pekín Express...). Guidata da Paolo Nocetti, produttore esecutivo, e Constantino Martínez, direttore di R&S and entertainment, questa prima stagione sarà diretta da Cristina Jiménez, specialista in contenuti di intrattenimento e reality show. Lo show sarà condotto da Pilar Rubio, presentatrice spagnola di fama internazionale con una lunga carriera televisiva.

La Rubio ha più di 7,5 milioni di follower sul suo account Instagram ed è entusiasta del progetto: "Sono felice di poter presentare questo format internazionale che raggiungerà 42 Paesi europei. È un format con cui mi sento molto identificata: uno show per famiglie, pieno di avventure in un ambiente unico, come le Isole Canarie".

Gli scenari più spettacolari delle Isole Canarie faranno da sfondo a impressionanti sfide di forza, ingegno e abilità. Il tutto in una gara dinamica che girerà per le isole in 6 episodi. Durante lo show, ogni sfida è una chiave per la successiva, che offre un vantaggio o una ricompensa, e la possibilità di ottenere un indizio sotto forma di coordinate e parte della leggenda per raggiungere l'obiettivo finale: San Borondón. Con questo nuovo progetto, uno degli obiettivi è continuare a rendere le Isole Canarie una delle destinazioni turistiche preferite dagli europei. Discovering Canady Islands sarà incorporato nella collezione Rakuten Stories, che presenta contenuti originali ed esclusivi di Rakuten TV con storie di ottimismo, empowerment e diversità che riflettono il DNA dell'azienda.

Cristian Liarte, responsabile degli originali, afferma: "Siamo lieti di presentare questo format inedito che ci permette di unire i valori di Rakuten TV con l'intrattenimento di qualità per un vasto pubblico europeo". La serie, disponibile on demand e come canale lineare sul servizio free-to-air della piattaforma, presenta diversi documentari esclusivi come Ona Carbonell: Un nuovo inizio, Barcelona Surf Destination, Campionesse, Andrés Iniesta - The unexplected hero, BVB 09 Stories: who we are, Break Point: A Davis Cup Story, Ride Your Dream, Los secretos de la Roja- Campeones del Mundo, The Australian Dream, Inside Killian Jornet, Sadio Mané - Made in Senegal, Serge Ibaka - Anything is Possible, Giganti e SEVE. La serie reality sarà presentata in anteprima nella seconda metà dell'anno e sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente sulla programmazione lineare e on demand di Rakuten TV, presente in 42 territori europei.