She-Hulk: attorney at law, guarda il trailer della nuova serie Marvel

ROMA - Il produttore esecutivo Kevin Feige, presidente di Marvel Studios e chief creative officer di Marvel, ha dato il benvenuto a Tatiana Maslany alla presentazione degli Upfront 2022 di The Walt Disney Company, che si è tenuta ieri presso il Basketball City sul Pier 36 di New York. I due hanno condiviso i dettagli della serie in arrivo, compresa la data di lancio prevista per il 17 agosto, e hanno presentato il nuovo trailer al pubblico.