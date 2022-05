Only Murders In The Building, la seconda stagione in arrivo!

Apprendiamod a Cinefilos.it che la seconda stagione di Only Murders In The Building che, in Italia, debutterà martedì 28 giugno con un doppio episodio in esclusiva sulla piattaforma streaming, all’interno di Star. Only Murders in the Building nasce dai co-creatori e sceneggiatori Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.