"Obi-Wan Kenobi": Ewan McGregor e le anticipazioni sulla serie Star Wars

MCGregor, che torna a vestire i panni del maestro Jedi dopo 17 anni, ha rivelato qualche anticipazione sulla serie. “Obi-Wan non riesce a comunicare con nessuno dei suoi vecchi compagni e vive una vita piuttosto solitaria. Non è in grado di usare la Forza, quindi in un certo senso ha perso la fede. È come qualcuno che si è allontanato dalla propria religione e l'unica responsabilità della sua vita precedente è vegliare su Luke Skywalker". Per tornare ai vecchi fasti, la presenza di Hayden Christensen non è mai stata messa in discussione. “Quando l'ho rivisto e ho potuto parlare di questo progetto con lui, è stato molto, molto emozionante - ha spiegato McGregor - E quando recitavamo insieme, era come essere caduti in una sorta di distorsione temporale. È stato come se gli ultimi 17 anni non fossero mai accaduti, è stato davvero strano".

"La storia che ci ha lasciato La Vendetta dei Sith è così forte, così potente che ci è sembrato naturale che tornasse Hayden e che avremmo continuato questa relazione nella serie - ha spiegato la regista Deborah Chow, già al lavoro con The Mandalorian - Sul set ascoltavamo le musiche di John Williams la musica porta la componente emotiva e ciò che ha fatto lui è indissolubilmente legato a Star Wars". McGregor ha ammesso di aver adorato la sceneggiatura perché poteva sentire Alec Guinness dire tutte le battute di Obi-Wan: "È così ho capito che eravamo sulla strada giusta". Un film di Star Wars in particolare ha avuto una grande influenza stilistica su Obi-Wan: “Rogue One per me è davvero interessante visivamente - ha detto Chow - Ho ripensato molto a come rendere il senso di quelle immagini, è stato un lavoro davvero bello".