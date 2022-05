Stranger Things 4 disponibile dal 27 maggio

Si avvicina l'uscita dell'attesissima quarta stagione di Stranger Things, che sarà disponibile su Netflix in due parti in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Netflix annuncia, via Cinefilos.it che il volume 1, disponibile dal 27 maggio include i primi 7 episodi, e il volume 2, che debutterà il 1° luglio, gli episodi 8 e 9.