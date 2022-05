Sky, in arrivo un super weekend di sport

Sarà un super weekend di Sport quello in programma tra sabato 28 e domenica 29 maggio su Sky e in streaming su NOW con una serie di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati. Dopo la vittoria della UEFA Europa Conference League da parte della Roma di Josè Mourinho, saranno Liverpool e Real Madrid a contendersi il ruolo di regina d’Europa nella Finale della UEFA Champions League in programma sabato 28 maggio alle ore 21 allo Stade de France di Parigi, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K. Anche in Italia c’è un verdetto ancora da scrivere nel ritorno della Finale Playoff della Serie BKT Pisa-Monza (all’andata 2-1 per i brianzoli) che domenica 29 maggio eleggerà la terza ed ultima squadra promossa in Serie A dopo Lecce e Cremonese. Diretta del match dalle ore 20.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con le immagini in 4K HDR-HLG nativo, spettacolari e in esclusiva da un drone e con la visuale dalle due “corner cam” inserite nell’asta della bandierina dei calci d’angolo. E sempre domenica, alle 19 appuntamento su Sky Sport Football per il ritorno dello spareggio salvezza/promozione in Ligue 1 tra Saint Etienne e Auxerre (all’andata 1-1) per decretare chi nella prossima stagione giocherà nella massima serie di calcio francese.

Dal calcio ai motori, con il Legend Race Weekend: su Sky e in streaming su NOW un fine settimana lunghissimo all’insegna dell’adrenalina nella casa dei motori di Sky. Tutti in pista al Mugello per il Gran Premio d’Italia di MotoGP: domenica 29 maggio in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno (anche e in chiaro su TV8), le gare di Moto3 (ore 11), Moto2 (ore 12.20) e MotoGP (ore 14), oltre alla Moto E, con Race 2 in differita dalle ore 17. Motori accesi anche a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco di Formula 1, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In pista anche Formula 2 e Porsche Super Cup. Sempre domenica, fari puntati sulla NTT IndyCar negli Stati Uniti per l’edizione 106 della mitica 500 Miglia di Indianapolis, con la gara in diretta dalle 18.45 su Sky Sport F1.

E ancora, l’atletica con la tappa di Eugene della Wanda Diamond League (sabato dalle ore 22 su Sky Sport Arena), il rugby con la Finale dell’Heineken Champions Cup tra Leinster e La Rochelle (sabato dalle 17.45 su Sky Sport Arena), il Premier Padel con le semifinali e la finale dell’Italy Major di Roma (sabato e domenica, live dalle 18 su Sky Sport Tennis), il golf con il Senior PGA Championship (domenica la quarta ed ultima giornata in diretta dalle 21 su Sky Sport Arena) e gli Europei di karate. Senza dimenticare il basket NBA con la Finale della Eastern Conference tra Boston Celtics e Miami Heat con Boston avanti 3-2 nella serie (stanotte Gara6 live dalle ore 2.30 su Sky Sport NBA e domenica notte l’eventuale Gara7 sempre alle 2.30 sul canale 209) per stabilire la squadra che andrà a contendere l’Anello a Golden State nelle Finals in programma dal 2 giugno.