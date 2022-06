Run – Fuga d'Amore, la nuova serie tv con Domhnall Gleeson

Due ex amanti legati da una promessa del passato che rischia di cambiare per sempre le loro vite, in una apprezzatissima miniserie HBO creata da Vicky Jones (Killing Eve) e prodotta – tra gli altri – da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). Dal 6 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Run – Fuga d'Amore è la storia del viaggio che ne seguirà, e delle sue conseguenze. Durante il college, Ruby e Billy stringono un patto: non importa quando e non importa perché, se uno dei due avesse scritto all’altro la parola "RUN" e l'altro avesse risposto allo stesso modo, avrebbero mollato tutto e si sarebbero incontrati alla Grand Central Station di New York per intraprendere insieme un viaggio senza meta attraverso l'America. Più di 15 anni dopo, terranno fede a quel patto, per una fuga d’amore che li segnerà per sempre.

Merritt Wever (Unbelievable, Roar, Nurse Jackie) è Ruby, mentre Domhnall Gleeson (Star Wars, Madre!, Harry Potter) interpreta il suo il suo ex fidanzato Billy. Accanto a loro Phoebe Waller-Bridge nei panni di Laurel Halliday, donna conosciuta durante il viaggio; Rich Sommer e Jake Bover in quelli di Laurence e Scooter Richardson, marito e figlio di Ruby; Archie Panjabi nei panni di Fiona, assistente di Billy, e Tamara Podemski e Shaun Brown in quelli di Babe Cloud e Ryan Everwood, investigatori di polizia.