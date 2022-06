La Bobo Tv sbarca a teatro

Ora Bobo Tv Show approda a teatro per dare l’opportunità al suo pubblico di interagire con gli sportivi e con i loro ospiti dal vivo e di trascorrere una serata all’insegna del divertimento e dello svago. I quattro, parleranno di calcio, tecniche di gioco e non solo dando spesso vita a simpatici sketch, ricordando i grandi campioni e aneddoti che appassionano milioni di italiani.

"Sono molto contento di poter incontrare finalmente di persona i nostri fan. A quasi due anni dalla nascita della Bobo TV, il nostro pubblico, che continua a seguirci e a crescere di puntata in puntata, ci da conferma che il format piace e che funziona. E ora, sicuri del loro affetto, siamo pronti ad una nuova sfida: il palco di un teatro", ha dichiarato Christian Vieri. Appuntamento quindi il 10 giugno a Viareggio al Teatro Jenco, il 16 giugno a Civitanova Marche al Teatro Rossini e il 1 luglio a Jesolo presso il Teatro Vivaldi. Dopo la sua esperienza in televisione come ospite di Tiki Taka, l’ex bomber ha deciso di creare un programma di cui sarà il presentatore per dare voce al calcio e allo sport in generale e per intrattenere con ironia e leggerezza i tanti tifosi e appassionati utenti.