The Pogmentary, la docuserie Original su Paul Pogba

Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita di The Pogmentary, la docuserie sull’affascinante vita del calciatore Paul Pogba, disponibile dal 17 giugno in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Tramite filmati e testimonianze esclusive, la docuserie (composta da cinque episodi da 30 minuti ciascuno) ripercorre l’ascesa personale e professionale di Paul Pogba. I suoi più stretti collaboratori e la sua cerchia ristretta hanno deciso di aprire le porte della loro vita, insieme a una delle star più capaci e talentuose della sua generazione.



Attraverso la docuserie, impariamo a conoscere il vero “Paul”. È un figlio e un fratello, legato alle sue radici e alla sua infanzia a Roissy-en-Brie, un padre e un marito attento, un calciatore coscienzioso e un uomo plasmato dai preziosi consigli dei suoi agenti: il compianto e celebre Mino Raiola e Rafaela Pimenta. Dalla vittoria con la Francia ai Mondiali 2018 alla sconfitta agli Europei del 2020 contro la Svizzera e alla fine del suo contratto al Manchester United, Paul Pogba si rivela come mai fatto prima, raccontando i momenti più belli della sua vita (e alcuni dei peggiori) con sincerità, umorismo e umiltà.