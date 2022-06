Amazon Studios annuncia A League of Their Own

Amazon Studios e Sony Pictures Television hanno svelato il teaser trailer dell’attesissima serie A League of Their Own chedebutterà con tutti gli otto episodi il 12 agosto in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell’amato classico di Penny Marshall puntando lo sguardo sulla storia di un’intera generazione di donne che sognano di giocare a baseball a livello professionistico. Lo show tratterà anche tematiche legate alla questione razziale e alla sessualità seguendo le storie di un nuovo gruppo di ragazze nel loro percorso sul campo, durante il campionato, e nelle loro vite private.