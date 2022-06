Cinque giorni al Memorial: il teaser trailer della serie con Vera Farmiga

Apple TV+ ha rilasciato il teaser trailer di "Cinque giorni al Memorial", la nuova serie limitata basata sull'omonimo romanzo di Sheri Fink. Nata da un'idea dal premio Oscar John Ridley ("The Other History of the DC Universe", "Let It Fall: Los Angeles 1982-1992") e del vincitore dell'Emmy Carlton Cuse ("Jack Ryan", "Lost") e interpretata dalla candidata all'Emmy Vera Farmiga, Robert Pine ("CHiPs") e dal vincitore dell'Emmy Cherry Jones ("Transparent", "Succession"), "Cinque giorni al Memorial" racconta l'impatto dell'uragano Katrina e le sue conseguenze su un ospedale locale. Con l'aumentare delle inondazioni, la mancanza di elettricità e il calore divampante, i soccorritori, ormai esausti, in un ospedale di New Orleans sono stati costretti a prendere decisioni che li avrebbero condizionati per gli anni a venire.

Basata su eventi reali e adattata dal libro della giornalista Premio Pulitzer Sheri Fink, "Cinque giorni al Memorial" debutterà il 12 agosto con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 16 settembre. La serie, composta da otto episodi, è prodotta e scritta da Carlton Cuse e John Ridley che la dirigono insieme a Wendey Stanzler ("For All Mankind", "Dispatches From Elsewhere") e vede come protagonisti Vera Farmiga, Robert Pine, Cherry Jones, Julie Ann Emery ("Better Call Saul", "Preacher"), Cornelius Smith Jr. ("Scandal", "Self Made: Inspired by the Life of Madam CJ Walker"), Adepero Oduye ("The Falcon and the Winter Soldier", "Pariah"), Molly Hager ("Happyish", "5 giorni fuori - It's Kind of a Funny Story"), Michael Gaston ("Blindspot", "The Leftovers") e W. Earl Brown ("Deadwood", "Predicatore"). "Cinque giorni al Memorial" è un'idea di ABC Signature, parte di Disney Television Studios.