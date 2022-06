Surface, il nuovo thriller psicologico dal 29 luglio su Apple TV+

Surface, il nuovo thriller psicologico della creatrice Veronica West ("High Fidelity"), che farà il suo debutto il 29 luglio con i primi tre degli otto episodi totali, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì. Insieme a Gugu Mbatha-Raw, il cast della serie comprende Oliver Jackson-Cohen ("The Haunting of Hill House"), Stephan James ("Se la strada potesse parlare - If Beale Street Could Talk"), Ari Graynor ("I'm Dying Up Here"), la candidata all'Oscar Marianne Jean-Baptiste ("Segreti e bugie"), François Arnaud (“I Killed My Mother”) e Millie Brady (“Pride and Prejudice and Zombies”).



Surface è prodotta per Apple TV+ da Apple Studios e Hello Sunshine. Veronica West, che ha creato e scritto la serie originale, è anche produttrice esecutiva, come Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per conto di Hello Sunshine e il candidato all'Emmy Sam Miller ("I May Destroy You"), che ha anche diretto quattro episodi, incluso il pilot. Kevin Sullivan, Jennifer Morrison e Tucker Gates hanno diretto gli altri episodi.