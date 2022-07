Bobo Vieri e Costanza Caracciolo protagonisti di un nuovo spot

È on air il nuovo spot di TIM, dedicato alla fibra ultraveloce e all'offerta 'TimVision, Calcio e Sport', con protagonisti Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo. Lo spot rientra nella campagna di comunicazione lanciata dal Gruppo a metà giugno con il claim 'La forza delle connessioni', che vuole sottolineare l'importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi, a superare le distanze, a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi. Al centro del nuovo spot la Fibra di TIM - ultraveloce, sicura e affidabile - e i contenuti sportivi di TimVision, con DAZN con tutta la Serie A TIM e Infinity Plus con la Uefa Champions League.