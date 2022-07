La seconda stagione di Power Book III: Raising Kanan

STARZPLAY, via Cinefilos.it ì, ha rilasciato oggi il nuovo teaser della seconda stagione di Power Book III: Raising Kanan , rivelando che sarà in anteprima dal 14 agosto. Gli episodi saranno disponibili su STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone e su tutte le piattaforme STARZ negli Stati Uniti e in Canada. Ambientata nei primi anni '90, la terza serie del cosiddetto universo Power racconta la storia della formazione del beniamino dei fan Kanan Stark, e il suo ingresso nel mondo criminale tramite la madre, che gestisce spietatamente l'impero di spaccio di droga della famiglia. MeKai Curtis è il protagonista e la vincitrice del Tony Award Patina Miller (Madam Secretary, la saga The Hunger Games) è nei panni di sua madre, Raquel "Raq" Thomas.





All'inizio della seconda stagione, Raquel Thomas ha raggiunto il controllo totale del traffico di droga della città, ma le sta sfuggendo il controllo sul figlio. Kanan Stark torna nel Queens incerto sul suo futuro negli affari di famiglia e, a causa del segreto sul detective Howard, è ancora più incerto sul suo passato. Kanan è alla ricerca della verità mentre sua madre Raq con audacia vuole espandere gli affari in un territorio ostile. Lou-Lou ha altri piani che ruotano attorno alla sua etichetta discografica in fallimento, ma Raq non ha intenzione di lasciarsi ostacolare dai problemi del fratello. Allo stesso tempo l'altro fratello, Marvin, sebbene rimanga un fedele soldato di Raq, è distratto dalla lotta per ottenere il perdono di Jukebox e diventare il padre che non è mai stato. I legami che tengono insieme la famiglia si stanno sciogliendo, ma Raq non si fermerà davanti a nulla pur di riunirli.



Oltre a Patina Miller e MeKai Curtis, il cast comprende anche Omar Epps (House, Love and Basketball), London Brown (Ballers), Malcolm Mays (Them, Snowfall), Hailey Kilgore (Amazing Stories), Joey Bada$$ (Due estranei), Shanley Caswell (L'evocazione - The Conjuring), Quincy Brown (Dope), Toby Sandeman (The Royals). Antonio Ortiz (High Fidelity, The Sinner) ha ora un ruolo ricorrente nella serie nei panni di Shawn "Famous" Figueroa.



Sascha Penn è nuovamente il creatore e showrunner ed è produttore esecutivo insieme a Curtis “50 Cent” Jackson e Courtney A. Kemp. Le serie dell'Universo Power sono prodotte dalla creatrice e showrunner di Power Courtney A. Kemp attraverso la sua società di produzione End of Episode. La serie è prodotta anche da Curtis "50 Cent" Jackson con la sua G-Unit Film and Television e da Mark Canton con la Atmosphere Entertainment MM. Chris Selak e Danielle De Jesus di End of Episode con Shana Stein e Bart Wenrich sono i produttori esecutivi. Kevin Fox è anche produttore esecutivo. Lionsgate Television produce la serie per STARZ.