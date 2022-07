Apple TV+ annuncia la serie Ferrari

Apple TV+ ha annunciato oggi la produzione della nuova, elettrizzante serie drammatica "Ferrari", ispirata al bestseller di Luca Dal Monte "Ferrari Rex: Biografia di un grande italiano del Novecento", che il New York Times ha definito "la biografia definitiva" sull'imprenditore visionario Enzo Ferrari. Ideata e scritta dal candidato all'Oscar Steven Knight ("See", "Piccoli affari sporchi", "Peaky Blinders"), la serie è attualmente in pre-produzione a Roma, in Italia.