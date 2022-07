Prime Video, tutte le novità: per la Champions ecco Nesta e Lavezzi. Svelato il docufilm su Kobe Bryant

ROMA - Intrattenimento, serie tv, cinema, ma soprattutto i volti più amati del pubblico: Prime Video ha annunciato oltre 15 nuove produzioni e acquisizioni italiane, tra cui serie, show, film e documentari, offrendo varie anticipazioni sugli Original locali. Inoltre, sono stati svelati i talent sportivi che si uniranno alla rosa dei commentatori della UEFA Champions League per la stagione 2022/2023.

Dopo il successo di Lol - Chi Ride è Fuori, la comicità è tra i punti di forza. Nel 2023 la terza stagione dello show, ma anticipata a Natale 2022 dallo speciale Lol Xmas Special, entrambi con la conduzione di Fedez (impegnato intanto nella seconda stagione di The Ferragnez); nello speciale natalizio, della durata di un film, l'ex host Mara Maionchi si cimenterà come concorrente accanto a Frank Matano, Lillo, Maria Di Biase, Pintus e il Mago Forrest.

Su alcuni di loro si punta molto: Matano al timone del nuovo talent Prova Prova Sa Sa, nel quale quattro comici - Maccio Capatonda, Aurora Leone, Maria Di Biase e Edoardo Ferrario - dovranno improvvisare e superare diverse prove; Lillo, protagonista del film prodotto da Lucky Red Mai dire Kung Fu - Grosso guaio all'Esquilino, sarà poi protagonista assoluto della nuova serie Sono Lillo, nella quale cercherà di emanciparsi dal suo personaggio Posaman, nel cast Pietro Sermonti, e tante guest star e di uno speciale comico insieme a Greg.

Altri speciali saranno dedicati ancora a Pintus, Capatonda nonchè a Maurizio Lastrico ed Enrico Brignano.

I vertici del servizio streaming di Amazon hanno raccontato cosa potranno vedere nei prossimi mesi gli abbonati; il Country Director Marco Azzani ha parlato di un "punto di svolta" per Prime Video, con tanto di lancio della nuova interfaccia semplificata, e la Head of Content Victoria Wasilewski ha sottolineato "l'ambizione di essere sempre più rilevanti per gli spettatori italiani".

Previsti altri due ritorni. Il primo è quello di Celebrity Hunted: nella terza edizione i "Gomorra" Marco D'Amore e Salvatore Esposito, il cui viaggio sarà improntato sui sette peccati capitali, chiederanno aiuto ai "Romanzo Criminale" Francesco Montanari e Vinicio Marchioni; Luca Argentero e la moglie Cristina Marino potranno contare su Gianni Morandi mentre Ciro Priello e Fabio Balsamo dimostreranno di essere i concorrenti più pigri nella storia del programma.

Nella seconda stagione di Dinner Club, invece, Carlo Cracco ritroverà la "campionessa in carica" Sabrina Ferilli e la "badante" Luciana Littizzetto (così si sono autodefinite), accogliendo le new entry Paola Cortellesi, Luca Zingaretti, Antonio Albanese e Marco Giallini.

Quanto alla serialità, su Prime Video faranno capolino le già annunciate The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio nei panni di Nino Scodellaro, ex eroe diventato criminale; Everybody loves diamonds, con un gruppo di piccoli ladri che cerca il colpo della vita, interpretati da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Leonardo Lodi e con la partecipazione di Rupert Everett e Malcom Mcdowell; inoltre, il drama di formazione Prisma.

A questi titoli vanno ad aggiungersi la già citata 'Sono Lillo', e una nuova serie - la prima per loro, con protagonisti i Me contro Te, youtubers che hanno sbancato al cinema e che vivranno una nuova avventura alla corte della Regina con i suoi tre nipoti. Due i nuovi docufilm annunciati, che racconteranno il privato di due personaggi molto amati dal pubblico: uno è il compianto Kobe Bryant, del quale sarà narrata l'infanzia; l'altro è Mahmood, che si racconterà come mai si è raccontato finora.

Quanto ai film una sorta di cinepanettone con protagonista Diego Abatantuono dal titolo Improvvisamente Natale.

Infine, la Champions League sarà ancora al centro dell'offerta sportiva di Prime Video, con l'arrivo nel team talent, che commenterà i match, degli ex campioni Alessandro Nesta ed Ezequiel Lavezzi.