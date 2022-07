Blonde, ecco il trailer dell'attesissimo film su Marilyn Monroe con Ana de Armas

ROMA - Il giorno dopo l'annuncio di Blonde tra i film più caldi del prossimo festival di Venezia, ecco arrivare il bellissimo trailer ufficiale del film di Andrew Dominik con Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe. La pellicola non sarà un vero e proprio biopic, ma una rilettura in chiave drammatica della vita e della carriera di Norma Jean Baker, in arte Marilyn, sulla base dell'omonimo romanzo capolavoro di Joyce Carol Oates.