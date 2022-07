Cinque giorni al Memorial, ecco il trailer della serie tv con Vera Farmiga

Con l'aumentare delle inondazioni, la mancanza di elettricità e il calore divampante, i soccorritori, ormai esausti, in un ospedale di New Orleans sono stati costretti a prendere decisioni che li avrebbero condizionati per gli anni a venire. Nel cast, oltre a Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. e Cherry Jones, troviamo anche Robert Pine ("CHiPs"), Julie Ann Emery ("Better Call Saul", "Preacher"), Adepero Oduye ("The Falcon and the Winter Soldier", "Pariah"), Molly Hager ("Happyish", "5 giorni fuori - It's Kind of a Funny Story"), Michael Gaston ("Blindspot", "The Leftovers - Svaniti nel nulla") e W. Earl Brown ("Deadwood", "Preacher"). La serie è scritta da Cuse e Ridley, che sono anche produttori esecutivi e la dirigono insieme a Wendey Stanzler (“For All Mankind”, “Dispatches From Elsewhere”). "Cinque giorni al Memorial" è un'idea di ABC Signature, parte di Disney Television Studios.

