Zona Dazn, nuovo canale su Sky: come vederlo, numero e quanto costa

Costi e spiegazioni

Facciamo chiarezza su alcuni punti: i diritti della Serie A non sono stati sub licenziati da Dazn a Sky perché l'intero pacchetto dei 380 incontri sarà visibile solo abbonandosi a Dazn. Per vedere il campionato utilizzando Sky Q, dunque, serviranno un abbonamento (anche il base) a Sky e un abbonamento a Dazn. Il canale Zona Dazn è un'opzione in più, un'offerta commerciale che andrà attivata pagando Dazn nella sezione "My Account" di dazn.com. Perché è a pagamento? Per evitare che con un abbonamento "Standard" di Dazn (29,99 € al mese) la stessa partita di A possa essere guardata contemporaneamente tramite il satellite sul salotto di casa e con un altro device, magari in un'altra città. Siccome per l'opzione di "doppia visione" è previsto un abbonamento "Plus" (39,99 € al mese), Dazn si è tutelata. Altri vantaggi che darà Zona Dazn? Coloro che non sono raggiunti da un segnale Internet abbastanza forte da permettere la visione di un qualsiasi evento tramite Rete, con il nuovo canale aggireranno il problema attraverso il satellite. Zona Dazn sarà aggiunto fornendo il codice cliente Sky, ma non sarà disponibile né su Sky Go né nei pacchetti Sky Business per i locali pubblici

Più persone

L'obiettivo dell’intesa siglata è quello di offrire contenuti sportivi live e on demand a un numero sempre crescente di tifosi perché adesso saranno fruibili non solo attraverso la Rete, ma anche tramite il satellite. Andrea Duilio, ad di Sky Italia, ha spiegato: «Sky da sempre vuole sostenere la passione dei tanti italiani che amano il calcio e lo sport in generale. Questo accordo con Dazn crea un’opportunità in più per i tifosi, per vivere al meglio lo spettacolo della Serie A. Oltre alle 3 partite di Serie A per ogni turno trasmesse sui canali Sky, l’app Dazn sarà disponibile su Sky Q, a conferma della nostra strategia di aggregazione delle migliori app in streaming». Il Ceo di Dazn, Stefano Azzi, ha aggiunto: «L'accordo commerciale con Sky si inserisce all’interno del piano di sviluppo a lungo termine che stiamo implementando: si tratta di una delle collaborazioni importanti siglate in vista della stagione sportiva 2022-23 con l’obiettivo di offrire contenuti sportivi live e on demand a un numero sempre crescente di tifosi». Sky e Dazn, già partner in Germania, ora lo sono anche in Italia.