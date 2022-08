Bad Sisters, la nuova dark comedy di Apple Tv+

Gli attori protagonisti hanno avuto modo di raccontare qualcosa di più sulla lavorazione degli episodi e su come si sono relazionati con i rispettivi personaggi, in particolare Sharon Horgan che oltre a essere un’interprete è anche l’ideatrice del prodotto. Lo spunto nasce dall’esigenza di scoprire un genere per lei inedito, la dark Comedy e poi “le relazioni tra sorelle è un qualcosa che è già stato esplorato molto bene in altri show, ma qui il numero di sorelle e le connessioni tra loro è ciò che mi ha colpito davvero.”

"La serie è ricca di momenti molto toccanti, divertenti e anche un po' spaventosi. - afferma poi la Horgan - Tutto quello che si può ritrovare nella serie è frutto di un grande lavoro di scrittura ma il risultato raggiunto non sarebbe stato possibile senza una buona chimica tra i protagonisti. Noi attori abbiamo speso molto tempo insieme, cercando di capire i rapporti tra i nostri personaggi e di solidificare quelli tra di noi. Attualmente non so se ci sarà una seconda stagione, ma ci sono tanti aspetti che mi interesserebbe ancora affrontare e quindi non è escluso che le sorelle Garvey avranno un futuro!”.

Accanto a Sharon Horgan, nel cast della serie ci sono Anne-Marie Duff (“Suffragette”, “The Salisbury Poisonings”), Eva Birthistle (“Brooklyn”, “The Last Kingdom”), Sarah Greene (“Frank of Ireland”, “Dublin Murders”) ed Eve Hewson (“Behind her Eyes”, “The Luminaries”) nei panni delle sorelle Garvey.