Il talento di Mr. C, in prima tv su Sky Cinema

ROMA - Nicolas Cage interpreta... Nick Cage nella commedia d’azione “Il talento Mr. C”, in prima tv lunedì 15 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K. Il film sarà anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

In questa divertente action-comedy il premio Oscar Nicolas Cage porta in scena una esilarante e al contempo adrenalinica parodia di sé stesso. Con la regia di Tom Gormican, il film vede nel cast anche Pedro Pascal ("The Mandalorian", "Narcos", "Game of Thrones”), Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Neil Patrick Harris e Tiffany Haddish.

La trama del film

Creativamente insoddisfatto e di fronte alla rovina finanziaria, la versione romanzata di Cage deve accettare un'offerta da un milione di dollari per partecipare al compleanno di un pericoloso superfan (Pedro Pascal). Le cose prendono una svolta selvaggiamente inaspettata quando Cage, reclutato da una agente della CIA (Tiffany Haddish), è costretto ad essere all'altezza della propria leggenda, incanalando i suoi personaggi più iconici e amati sullo schermo per salvare sé stesso e i suoi cari. Con una carriera costruita proprio per questo momento, l'attore fondamentale e pluripremiato deve assumere il ruolo di una vita: Nick Cage.