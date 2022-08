Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita, Prime Video annuncia la docuserie 

La docuserie Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita sarà disponibile su Prime Video dall’8 settembre in tutto il mondo. I quattro episodi, prodotti da Atleti Studios e TBS (Telefónica Broadcast Services), offriranno un approfondimento sugli alti e bassi della passata stagione attraverso immagini e interviste inedite. La nuova stagione della docuserie esamina come il club abbia affrontato il campionato. Con il contributo di personalità tra cui Fernando Torres, Antoine Griezmann, Ángel Correa e Virginia Torrecilla, la serie mostrerà come la filosofia dell’Atletico abbia aiutato ciascuno di loro a migliorare giorno per giorno.