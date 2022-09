In arrivo un super weekend su Sky e in streaming su Now

Nella Casa dello Sport di Sky è in arrivo un super weekend live su Sky e in streaming su NOW. E per non perdersi nemmeno un attimo dei tanti appuntamenti di sport in programma, sabato alle 20.45 andrà in onda “Diretta Sport” su Sky Sport 24, una serata speciale condotta da Fabio Tavelli con le immagini di tre grandi eventi di sport in contemporanea: Lazio-Napoli di Serie A (ore 20.45, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K), Italia-Grecia di FIBA EuroBasket 2022 (ore 21, Sky Sport Arena) e Italia Cuba per gli ottavi di finale dei Campionati Mondiali FIVB 2022 di volley maschile (ore 21.15, Sky Sport Action).



Oltre a Lazio-Napoli, per la quinta giornata di Serie A in campo anche Cremonese-Sassuolo (domenica alle 12.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e Torino-Lecce (lunedì alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). E sul canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN, tra cui il derby Milan-Inter di sabato alle 18. Si gioca anche per il quarto turno di Serie B: sabato alle 14 Diretta Gol con 7 incontri su Sky Sport Calcio e alle 16.15 il big match Genoa-Parma su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; domenica alle 16.15 Sudtirol-Pisa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.



Spazio anche al grande calcio internazionale con la Premier League: sabato alle 13.30 Everton-Liverpool su Sky Sport Football e su Sky Sport 4K, alle 16 Tottenham-Fulham su Sky Sport Football e alle 18.30 Aston Villa-Manchester City su Sky Sport Football; domenica alle 15 Brighton-Leicester su Sky Sport Football e alle 17.30 Manchester Utd-Arsenal su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sempre sabato, appuntamento in Bundesliga alle 18.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K con Eintracht Francoforte-Lipsia e poi in Ligue 1 alle 21 su Sky Sport Football con Nantes-PSG, con i campioni di Francia prossimi avversari della Juventus in Champions League (diretta del match martedì 6 settembre su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K).



Sarà un fine settimana ricco di emozioni anche per i motori. Domenica, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 e MotoGP alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e anche su TV8) e con il Mondiale F1 per il Gran Premio d’Olanda (alle 15 la gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). In pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup, il campionato monomarca BMW M2 CS Racing Cup Italy (live su Sky Sport Action), la NTT Indycar Series con l’Indy Grand Prix of Portland (live su Sky Sport F1) e il Fanatec GT World Challenge Europe con la tappa di Hockenheim (live su Sky Sport Action). Senza dimenticare gli US Open di tennis, in onda su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky)